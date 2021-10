Oroscopo domani 12 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 12 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): direte no al compromesso

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore delle ambizioni: indica che è una giornata in cui prendere delle decisioni. Riguardo a un obbiettivo o un progetto la domanda è se dovreste scendere ad alcuni compromessi o andare comunque avanti. La Luna segnala che vi sarà più facile mettere da parte le emozioni e fare ciò che credete sia giusto per voi. Se sentite il bisogno di andare avanti, procedete.

Oroscopo domani Ariete 12 ottobre amore

In coppia: l’atmosfera è elettrica, siete molto esigenti, con il partner ci sono dei battibecchi per un nulla… Soli: poco motivati, non è giornata di incontri e conquiste. Tuttavia non è esclusa una sorpresa che tirerà su il morale.

Oroscopo domani 12 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): accelerare il ritmo

Oroscopo domani martedì 12 ottobre Leone umore

Con la Luna in Capricorno, è un martedì in cui potrebbe essere necessario accelerare il ritmo poiché vorrete intraprendere un progetto o dare il via a un’idea oppure prendervi cura seriamente del vostro benessere. Ed è evidente che prenderà più tempo. Ma sarete talmente entusiasti che troverete il modo per andare avanti. In ogni caso, cercate di essere meno perfezionisti, non chiedete troppo a voi stessi.

Oroscopo domani martedì 12 ottobre Leone amore

In coppia: a qualsiasi cosa dirà il partner – e che non vi starà bene – scatterete come molle! Soli: evitate di interpretare commenti o osservazioni: oggi siete poco obbiettivi e molto permalosi.

Oroscopo domani 12 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): un po’ giù di corda

Oroscopo 12 ottobre Sagittario: umore

Venere nel vostro segno è un transito positivo, tuttavia ci sono dei momenti in cui non siete molto ottimisti. E oggi, con la Luna in Capricorno, è così. Qualcosa vi farà sentire giù di corda, forse una questione di denaro. Per alcuni si tratterà di una sensazione di non avere abbastanza soldi, per altri al contrario esserci l’entrata di una somma ma rimanere male perché pensavate sarebbe stata più alta.

Oroscopo domani Sagittario 12 ottobre: amore

In coppia: Venere vi promette momenti di dolcezza, di tenerezza. Il partner saprà come scaldare il vostro cuore. Soli: voglia di mettere una pietra sopra il passato e stringere nuove conoscenze.

