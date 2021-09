Oroscopo domani 12 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

La Luna in Sagittario accentua il vostro bisogno di libertà, fantasia, avventura ed evasione. E’ la domenica ideale per immergervi nella lettura di un libro o guardare un bel bel film o, ancora dirigervi con l’auto verso posti nuovi. L’aspetto della Luna con Saturno, indica inoltre che organizzarvi, modificare qualcosa nella routine vi consentirà di migliorare l’umore e avere tempo da dedicare ad altro.

Oroscopo domani Ariete 12 settembre amore

In coppia: circola armonia, con il partner c’è intesa. Se ci sono state delle tensioni oggi svaniranno.

Le responsabilità, gli impegni potrebbero entrare in conflitto con il desiderio di divertirvi. Se avete voglia di distrarvi senza pensare altro, potreste sentirvi in colpa. E’ tempo di assecondare le vostre esigenze, dunque se volete divertirvi fatelo e basta: dovete liberarvi della pesantezza degli ultimi giorni. Considerato che regalarvi piacere è la chiave di questa domenica, date la priorità all’evasione. L’importante è sfruttare al meglio il vostro tempo libero.

In coppia: pazienti, tolleranti, oggi sarete ineccepibili. Chiuderete un occhio su qualcosa che eventualmente non va…

Soli: le conquiste non sono il piatto forte della giornata ma se in programma c’è un secondo incontro, oggi potreste dare il via a una storia.