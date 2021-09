Oroscopo domani 12 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 12 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): spostamenti divertenti



Oroscopo domani Gemelli domenica 12 settembre 2021

Con la Luna in Sagittario è una domenica in cui la vostra attenzione sarà puntata sulla vita sociale, le relazioni, avrete voglia di stare in buona compagnia, con persone che vi stimolano. E in effetti avrete parecchie conversazioni interessanti, spostamenti divertenti e al contempo utili. La presenza di Mercurio in Bilancia, infatti, indica che una persona oggi potrebbe farvi un’offerta di lavoro.

Oroscopo domani Gemelli di domenica 12 settembre: amore

In coppia: non siete molto pazienti e le esigenze sono smisurate. Se volete che il partner vi segua, moderatevi. Soli: pensate che tutto vi sia permesso perché gli altri vi trovano simpatici/e? Non è così. Per cui cambiate atteggiamento.

Oroscopo domani 12 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): togliere un sassolino dalla scarpa

Oroscopo domani Bilancia di domenica 12 settembre: umore

Potrebbero esserci delle tensioni con le persone care e se volete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, dire chiaramente cosa pensate di una situazione, è la giornata giusta. Prendete il coraggio a due mani e parlate apertamente anche se ciò significa sollevare un polverone e far arrabbiare (o dispiacere) qualcuno. Vi sentirete sollevati. A volte una discussione, se costruttiva, può rivelarsi positiva.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 12 settembre: amore

In coppia: potreste credere che il partner abbia un atteggiamento misterioso e penserete al peggio. Ma probabilmente sarà solo perché vi farà una sorpresa… Soli: una persona vi farà gli occhi dolci e voi partirete in quarta, sognerete progetti. Calma, lasciate che la situazione si snodi senza fretta.

Oroscopo domani 12 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): esaminare il budget

Oroscopo domani Acquario di domenica 12 settembre: umore

E’ domenica, vorreste rilassarvi ma è probabile che sarete costretti a esaminare i conti e capire se tornano. Al riguardo ci sono delle questioni da chiarire, fatture da pagare e se ultimamente il denaro è motivo di preoccupazione, oggi sarete abbastanza inquieti. Dovete stringere la cinghia? Non è detto ma è fondamentale fare il possibile per mantenere in equilibrio il budget.

Oroscopo domani Acquario di domenica 12 settembre: amore

In coppia: potreste desiderare di spezzare la routine ma non è detto che il partner sia dello stesso parere…

Soli: non è giornata di incontri d’amore ma di uscite divertenti con gli amici. In loro compagnia vi distrarrete!

