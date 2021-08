Oroscopo domani 13 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): sopraffatti dal carico di lavoro

Oroscopo domani Ariete umore

E’ un venerdì in cui potreste sentirvi sopraffatti dal carico di lavoro e forse dovreste rallentare il ritmo. Da un lato potreste desiderare di rilassarvi e godervi la vita ma le responsabilità, gli impegni rappresentare un impedimento. Vi è possibile, ad esempio, delegare qualcosa? Riflettete su questo perché in molti saranno pronti ad alleggerire il vostro lavoro. A meno che, ovviamente, alcune cose possiate farle soltanto voi.

Oroscopo domani Ariete 13 agosto amore

In coppia: qualche problema di lavoro potrebbe turbare l’armonia. Tenete sotto controllo le emozioni.

Soli: voglia di farvi belli e brillare e troverete sicuramente chi resterà incantato dal vostro fascino!

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): mantenere la pace

Oroscopo domani venerdì 13 Leone umore

Una persona potrebbe dire la cosa sbagliata nel momento sbagliato e voi essere costretti a mordere la lingua. La dissonanza Luna-Plutone annuncia che potrebbe esserci un braccio di ferro: la persona voler mantenere a tutti i costi la propria posizione, essere ostinata. Mantenere la pace potrebbe essere la soluzione più semplice. Come? Stroncare la situazione sul nascere prima che vada oltre. Siate il più possibile diplomatici ma al contempo decisi.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: qualche ansia o dei dubbi sulla relazione. Anziché chiudervi parlatene con il partner. E’ più facile, in due, superare le difficoltà.

Soli: siete stufi della solitudine? Tenete presente che l’amore potrebbe bussare alla vostra porta quando meno ve l’aspettate.

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): amici pronti a supportarvi

Oroscopo 13 agosto Sagittario: umore

La dissonanza Marte-Saturno vi rende irrequieti ma tenendo questo stato d’animo sotto controllo sarete più produttivi. Cercate inoltre di capire cos’è che deve cambiare nel modo di comunicare. La buona notizia è che potrete sfogarvi con gli amici e saranno pronti a supportarvi. L’attuale geometria astrale, inoltre, annuncia che dovete aver cura del vostro corpo e tenerlo in movimento: può trattarsi di una passeggiata tranquilla o di praticare sport. Sarete più concentrati, pieni di energie.

Oroscopo domani Sagittario 12 agosto: amore

In coppia: di buonumore, nulla dovrebbe turbare questo bel giovedì. E col partner non esiterete a sfoderare il fascino.

Soli: voglia di conquistare e oggi fare di tutto per fare vostro il cuore di chi vi attrae.

