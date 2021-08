Oroscopo domani 13 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): non alzate muri



Oroscopo domani Gemelli venerdì 13 agosto 2021

Se volete dare una svolta concreta alla vostra vita, probabilmente dovreste staccarvi da qualcosa o da qualcuno. I passaggi odierni vi impediscono di affrontare gli avvenimenti con serenità, avete difficoltà a fare un distinguo tra sogni e realtà. A farvi provare la sensazione di essere bloccati, potrebbero essere alcune preoccupazioni familiari. Nell’ambito familiare la frustrazione potrebbe arrivare al culmine ma fate in modo di non alzare muri.

Oroscopo domani Gemelli di oggi venerdì 13 agosto: amore

In coppia: meno disponibili e persino ostili a qualsiasi tipo di dialogo. Cercate invece di parlare, di affrontare insieme eventuali difficoltà.

Soli: con una persona conosciuta di recente, avete paura di impegnarvi o sentite che qualcosa non quadra? Fate uso del discernimento.

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): eccessivamente franchi

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 13 agosto: umore

La dissonanza tra la Luna nel vostro segno e Plutone potrebbe scatenare un po’ di frustrazione riguardo a una questione familiare. Sarete spinti a parlarne con eccessiva franchezza, tirare fuori il rospo così da sentirvi meglio ma rischiando di ferire un familiare. Esprimervi con gentilezza vi farà invece ottenere un buon risultato e mantenere armonia nel rapporto. Se non altro, avrete comunque portato la questione allo scoperto.

Oroscopo domani Bilancia di venerdì 13 agosto: amore

In coppia: parlare con il cuore in mano, non è segno di fragilità ma, al contrario, di forza. Il partner apprezzerà.

Soli: con una persona riuscirete a esprimere i vostri sentimenti. Il risultato sarà all’altezza delle aspettative.

Oroscopo domani 13 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): stress in famiglia

Oroscopo domani Acquario di venerdì 13 agosto: umore

La dissonanza Marte-Saturno potrebbe mettervi di fronte ad alcune situazioni stressanti sul fronte familiare per cui cercate di essere pazienti. Anche quando gli altri vi sembreranno invadenti o intenzionati a mettervi dei limiti. L’aspetto indica che dovete trovare un equilibrio tra i vostri bisogni personali e quelli delle persone care. Fortunatamente, la Luna è in ottimo aspetto con Giove nel vostro segno e nel corso della giornata tornerà l’ottimismo.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 13 agosto: amore

In coppia: desiderio, passione… e il partner sarà particolarmente ricettivo/a. Che serata!

Soli: se siete intenzionati a dichiarare il vostro amore o a lanciare segnali significativi, state pur certi che farete centro!

