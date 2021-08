Oroscopo domani 13 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 13 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): fare appello alla pazienza



Oroscopo domani Toro umore

E’ un venerdì in cui dovete fare appello alla pazienza poiché potrebbero esseri alcuni ostacoli o limiti, probabilmente legati alle vostre responsabilità, alla carriera o ai superiori, e apparentemente rallentarvi. Non è escluso, più semplicemente, che vi lamenterete del pesante carico di lavoro, avrete la sensazione di non farcela. In questo caso, anziché borbottare fate quanto potete e sapete fare meglio oppure parlatene apertamente con chi conta.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: cercate di essere razionali, anche quando il partner potrebbe sembrarvi distaccato-

Soli: del tutto a sorpresa, oggi potrebbe esserci un incontro. Flirterete con la persona e perderete la testa!

Oroscopo domani venerdì 13 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): rancore per una persona

Oroscopo domani venerdì 13 agosto Vergine umore

Marte nel vostro segno è in dissonanza con Saturno. L’aspetto indica che potreste provare rancore per una persona che vi chiederà di svolgere un lavoro, qualcosa che non vi andrebbe di fare. Accetterete comunque ma la rabbia e il nervosismo, incideranno sul risultato. La cosa più giusta, dunque, sarebbe quella di parlare apertamente ancor prima di iniziare. L’altro/a capirà e voi vi sentirete più leggeri.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 13 agosto 2021

In coppia: i pianeti vi permettono di superare un problema o una difficoltà presenti nella relazione. E il partner darà prova di sincerità.

Soli: potreste incontrare una persona attraverso il lavoro, o forse online: occhi aperti.

Oroscopo domani venerdì 13 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la prossima mossa

Oroscopo di domani venerdì 13 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Solitamente prendete qualsiasi decisione con sicurezza ma oggi, con Luna in Bilancia che illumina il vostro settore della carriera sarete un po’ esitanti, un po’ frustrati, inclini a rivedere in modo poco ottimistico il percorso che avete fatto fino a oggi. Per capire qual è la prossima mossa da fare, per fortuna siete in grado di usate testa e cuore. Esaminate i prossimi passi e all’occorrenza fate affidamento su alcune persone che sapete saranno d’aiuto.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 13 agosto

In coppia: con il partner affronterete alcune questioni rimaste in sospeso e la situazione evolverà positivamente.

Soli: potreste incontrare una persona attraverso il lavoro, o forse online: occhi aperti.

