Oroscopo domani 13 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

I transiti odierni sono d’aiuto a trovare dei modi per essere più produttivi e realizzare le cose diversamente. Potreste riscoprire gli elementi divertenti o entusiasmanti della routine. Il Sole nel vostro segno vi mette sotto i riflettori ma Venere in Pesci indica una chiusura rispetto alle persone care. Se, infine, siete in cerca di un lavoro con gli aspetti astrali di questo mercoledì, potreste essere fortunati!

Oroscopo domani Ariete 13 aprile amore

In coppia: l’aspetto Luna- Urano scatena il reciproco desiderio di libertà e ciascuno svolgerà le attività per conto proprio. Sia chiaro sarete distanti fisicamente ma in serata tra le lenzuola, sarete vicini vicini…

Motivati a essere più indipendenti e in buona forma mentale per valutare le finanze, le questioni di denaro: via via che prenderete delle decisioni, farete delle scelte e vi sentirete al top! Con il buon aspetto Luna-Urano è possibile un aumento delle entrate: potrebbe ricevere una promozione oppure esserci una nuova opportunità all’interno dell’azienda. Occhi aperti così da non perdere quello che potrebbe essere un enorme passo avanti.

In coppia: non dovete dubitare delle parole che vengono dal cuore del partner, fate appello all’intuito e non ai vostri complessi.

Soli: come segno Fisso, non prendete mai impegni alla leggera. Se una persona vi corteggia in modo insistente, non vi lascerete pressare e fate bene.