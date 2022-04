Oroscopo domani 13 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Venere in Pesci vi spinge a esprimere le emozioni in modo naturale, spontaneo e ciò vi mette in grado di migliorare le relazioni con le persone care. È inoltre un buon momento per uscire e stringere nuove conoscenze. Nel lavoro sarete orgogliosi di quanto realizzerete, potreste essere anche più diretti riguardo alle vostre aspettative. Non volete più che venga dato per scontato ciò che fate e parlerete con il boss per affermare il vostro valore!