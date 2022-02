Oroscopo domani 13 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 13 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): la parola d’ordine è relax

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Cancro nel vostro settore della casa, la parola d’ordine è relax. Se vi sforzerete a portare a termine obblighi e responsabilità o vi preoccuperete per i problemi di lavoro, finirete col sentirvi nervosi e frustrati.Nel pomeriggio il buon aspetto Luna-Nettuno rappresenta un invito ad allentare lo stress dedicandovi ad attività rilassanti. In serata cercate di non temere l’inizio di un’altra settimana lavorativa, poiché potrebbe impedirvi di godere ciò che resta della domenica.

Oroscopo domani Ariete 13 febbraio amore

In coppia: con il partner potreste essere molto esigenti o molto gelosi. Così facendo potreste scatenare una lite… Soli: la ruota dell’amore oggi non girerà nella vostra vita ma perché siete inaccessibili! Oroscopo domani 13 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): decisioni importanti Oroscopo domani domenica 13 febbraio Leone umore

La Luna in Cancro potrebbe spingervi a fare il punto sulla vostra vita e su ciò che per voi è superato. Potrebbe essere necessario prendere decisioni difficili riguardanti determinate persone o situazioni, stabilire se debbano rimanere o meno nella vostra vita. Seguite la voce del cuore e non sbaglierete. In ogni caso se avete voglia di chiamare o incontrare un amico, fatelo: farà arrivare una ventata di allegria.

Oroscopo domani domenica 13 febbraio Leone amore

In coppia: del partner oggi vedete solo i difetti! Le sue qualità non riusciranno a contrastare questa tendenza né a farvi cambiare idea. Soli: una persona affascinante, con cui parlate da un po’ di tempo, vi conquisterà definitivamente.

Oroscopo domani 13 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): desiderate un cambiamento

Oroscopo 13 febbraio Sagittario: umore

Con la Luna in Cancro siete dell’umore giusto per fare le grandi pulizie, mettere ordine anche interiormente. In questo momento desiderate ardentemente il cambiamento. In particolare nel pomeriggio quando la Luna formerà un buon aspetto con Nettuno. Vi sentirete motivati a ripulire il vostro armadio e cassetti da tutti gli oggetti indesiderati e fare spazio affinché entri il nuovo.

Oroscopo domani Sagittario 13 febbraio: amore

In coppia: evitate di dare importanza alle banalità e concentratevi sull’essenziale. Cercate di essere più compiacenti anziché critici nei confronti del partner. Soli: il modo in cui guardate chi vi corteggia crea distanza! Siate più amabili e avrete la possibilità di conquistare.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: INVITI INASPETTATI

GEMELLI:PROGETTI PER IL FUTURO

CANCRO:OTTIMISTI E CONTENTI

VERGINE:IN COMPAGNIA DELLE PERSONE CARE

BILANCIA:I FAMILIARI VI AMANO

SCORPIONE:STABILIRE DEI LIMITI

CAPRICORNO:ARMONIA CON CHI VI CIRCONDA

ACQUARIO:RISULTATI POSITIVI

PESCI:DARE VOCE AL TALENTO