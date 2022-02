Oroscopo domani 13 febbraio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: anche se manca un po’ di fantasia, la relazione è piacevole, non dovete affrontare grandi problemi o gravi tensioni. Insieme vi divertirete! Soli: la conoscenza è recente e tutto procede bene? E’ una buona notizia. Ma in ogni caso occhio a idealizzare l’altro/a. . Oroscopo domani domenica 13 febbraio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): in compagnia delle persone care Oroscopo domani domenica 13 febbraio Vergine umore

E’ la domenica ideale per trascorrere del tempo con amici e familiari. Il buon aspetto Luna-Nettuno rappresenta una tregua da pensieri invadenti, dallo stress quotidiano. In ogni caso scegliete con attenzione le persone da avere accanto, evitate di impegnare tempo ed energie in chiunque sia nervoso e pronto a scatenare una discussione accesa. Avete bisogno di tranquillità.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 13 febbraio 2022

In coppia: il transito Luna-Nettuno odierno è d’aiuto ad appianare eventuali difficoltà presenti nella relazione. Entrerete in empatia con lo stato d’animo del partner. Soli: una persona vi attrae? E’ quasi certo che ricambia! I passaggi odierni indicano che nel corso di una conversazione o di un incontro farete faville! Oroscopo domani domenica 13 febbraio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): armonia con chi vi circonda Oroscopo di domani domenica 13 febbraio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

E’ una bella domenica: siete in armonia con ciò che vi circonda e con le persone che vi stanno accanto. Concedetevi, per oggi, il permesso di dimenticare il lavoro, le responsabilità e cercate di essere aperti emotivamente nelle relazioni che per voi sono importanti. Anche se avete la reputazione di essere uno dei segni più distaccati dello zodiaco, oggi dovete dire agli altri quanto per voi contano.