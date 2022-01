Oroscopo domani 13 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 13 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): un po’ di tranquillità

Oroscopo domani Ariete umore

Siete molto impegnati a raggiungere i vostri obbiettivi dunque oggi sarete più che soddisfatti di godere un po’ di tranquillità e riflettere su tutto ciò che di recente è accaduto. In questo modo sarete ancor più consapevoli delle risorse interiori a cui puoi attingere. Potreste perfino scoprire un talento che fino a oggi non sapevate di possedere. L’aspetto Luna-Giove, inoltre vi doterà di maggiore sicurezza in voi stessi.

Oroscopo domani Ariete 13 gennaio amore

In coppia: giornata piacevole, avrete voglia di stare vicini al partner, di trascorrere una serata da innamorati! Soli: se non avete ancora nessuno in vista, uscite! I passaggi sono molto favorevoli agli incontri. Oroscopo domani 13 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): un’opportunità inaspettata Oroscopo domani giovedì 13 gennaio Leone umore

Un’opportunità inaspettata vi metterà in grado di esplorare possibilità diverse da qualsiasi cosa abbiate sperimentato fino a oggi. E ciò scatenare entusiasmo per ciò che accadrà in futuro. Tuttavia, per sfruttare al meglio questa possibilità, potrebbe essere necessario un impegno mirato ma aggiungiamo per non dovrebbe essere un problema. E’ noto che quando ci mettete il cuore, non c’è nulla che possa fermarvi!

Oroscopo domani giovedì 13 gennaio Leone amore

In coppia: con la dolcezza e la sensibilità affascinate il partner. E qualche sogno può diventare realtà.

Soli: è un’ottima giornata per conquistare. Controllate la lista dei contatti, potreste scovare qualcuno…

Oroscopo domani 13 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): occhio agli acquisti

Oroscopo 13 gennaio Sagittario: umore

La vostra attenzione potrebbe essere attratta da un elettrodomestico o un altro oggetto, molto utile per la casa. Se il prezzo vi sembrerà giusto sarete soddisfatti. In ogni caso assicuratevi di conservare la ricevuta! Con Mercurio in Acquario sul punto di entrare in moto retrogrado e formare una dissonanza con Urano potreste accorgervi di aver acquistato qualcosa di inadatto. In questo modo avrete la possibilità di restituirlo.

Oroscopo domani Sagittario 13 gennaio: amore

In coppia: il partner vi ama profondamente, sa vedere il meglio di voi ed è una dolce carezza all’ego! Soli: fate caso alle persone con cui sentite di poter essere totalmente voi stessi: è un buon segnale!

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: IN BUONA COMPAGNIA

GEMELLI:ENTUSIASI DI NUOVI SVILUPPI

CANCRO:PRONTI A PUNTARE I PIEDI

VERGINE:APPRFONDIRE UN’AMICIZIA

BILANCIA:INFORMAZIONI UTILI

SCORPIONE:BELLE E INTENSE EMOZIONI

CAPRICORNO:ATTENZIONE AGLI ACQUISTI IMPULSIVI

ACQUARIO: UNA BUONA NOTIZIA

PESCI:TROPPO PERMALOSI