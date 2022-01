Oroscopo domani 13 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La dissonanza Mercurio-Urano potrebbe far andare storto un piano. Poiché Mercurio è sul punto di entrare in modo retrogrado, le cose possono deviare dal percorso che avevate pianificato con tanta cura. Preparatevi dunque a qualche sorpresa e aspettatevi l’inaspettato. E’ pur vero che al vostro segno piace tutto ciò che è nuovo e diverso, dunque potreste essere entusiasti dei nuovi sviluppi e desiderosi di trarne vantaggio.

Soli: la solitudine vi pesa molto, più del solito. Ne vedete solo i lati negativi. E’ solo una giornata no.

In coppia: avete difficoltà a far fronte alla realtà del quotidiano, sognate qualcos’altro. Ma vi state muovendo?

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 13 gennaio: umore

La vostra mente è lucida, veloce e piena di idee. Le conversazioni con le persone fanno arrivare informazioni utili che potrebbero aprirvi nuove porte per cui cercate di trarne il massimo vantaggio. In questo momento, inoltre, le attività di gruppo si riveleranno particolarmente stimolanti. Entro la fine della giornata, non è escluso che avrete la testa piena di informazioni. Fate una passeggiata e rilassatevi altrimenti non riuscirete a dormire. Oroscopo domani Bilancia di giovedì 13 gennaio: amore In coppia: la tendenza è dire o fare troppo. E se il partner non è sulla stessa lunghezza d’onda non vi capirà. Soli: numerosi incontri ma una persona si distinguerà. Per ora non dovete prendete iniziative. Oroscopo domani 13 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): una buona notizia

Oroscopo domani Acquario di giovedì 13 gennaio: umore

La Luna in Gemelli al vostro segno invia belle vibrazioni: potrebbe arrivare una buona notizia, una persona manterrà una promessa, una conversazione rivelarsi fruttuosa. Sfruttate al massimo questa giornata: Mercurio in Acquario domani, 14 gennaio, riprenderà il moto retrogrado e a volte alcuni dettagli, peraltro molto banali rallenteranno le situazioni. Sia chiaro; non si tratterà mai di qualcosa di importante o di lunga durata.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 13 gennaio: amore

In coppia: premurosi e comprensivi, con il partner il dialogo sarà amoroso e sincero.

Soli: non è giornata d’incontri d’amore ma quella per uscire in compagnia degli amici.