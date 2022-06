Oroscopo domani 13 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Mercurio sbarca in Gemelli, sosterà fino al 5 luglio, e farà arrivare parecchie opportunità. Oseremmo dire che avrete l’imbarazzo della scelta. Gli eventi e gli incontri sociali, soprattutto se penserete fuori dagli schemi, saranno motivo di di idee brillanti e anche di possibilità. Non è il momento di chiedervi se siete o meno, all’altezza di una situazione o qualificati ma quello di cogliere ogni possibilità! Oroscopo domani Bilancia di lunedì 13 giugno: amore In coppia: più permettere al partner vi mettervi i piedi in testa e tanto più sarà difficile protestare e correggere la rotta. Difendetevi e pacatamente chiedete spiegazioni. Soli: non permetterete a nessuno di dettare il programma per la giornata. Avete carattere e lo mostrerete. Ben fatto! Oroscopo domani 13 giugno 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): raggiungerete gli obbiettivi Oroscopo domani Acquario di lunedì 13 giugno: umore

Mercurio in Gemelli, fino al 5 luglio, è in armonia con il vostro segno: dopo un periodo di impasse o mancanza di chiarezza, riuscirete a raggiungere i vostri obbiettivi, a concretizzare idee e progetti! Sarete orgogliosi di ciò che realizzerete ma non solo, riceverete numerosi complimenti. E’ un ottimo periodo inoltre per condividere le vostre idee: troverete chi sarà pronto a darvi una mano per trasformarle in realtà.