Oroscopo domani 13 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Più andate avanti, progredite e tanto più alcune persone care potrebbero sembrare risentite per il vostro successo. Forse ne avete abbastanza del loro atteggiamento e con la Luna Piena in Capricorno siete pronti a fare qualcosa al riguardo. È tempo di far sapere che non tollererete la loro meschinità e che state rispettando i tuoi piani. Fermezza e recepiranno il messaggio. In caso contrario andate comunque avanti.