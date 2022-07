Oroscopo domani 13 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani mercoledì 13 luglio Vergine umore

Vi sentite delusi dalla vita? Se la risposta è “sì” rischiate di piangervi addosso, provare emozioni destabilizzanti, un senso di sconforto. La Luna Piena in Capricorno, in effetti fa emergere quelle emozioni che avete represso, con cui non avete voluto fare i conti. Gli amici cari tuttavia possono arrivare in vostro soccorso. Un caffè e qualche buon consiglio vi rimetteranno in carreggiata.