Oroscopo domani 13 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Mercurio nel vostro segno è in buon aspetto con Giove: potreste essere attratti da una persona che incontrate in una nuova situazione. Forse mentre state viaggiando, provando una nuova esperienza o frequentando un corso o un altro evento. Di qualunque cosa si tratti, la conoscenza con questa persona sarà positiva, potrebbe nascere una splendida amicizia!

In coppia: sarete entrambi testardi! Subentrerà un po’ di freddezza, il che non è il massimo per mantenere l’armonia.

Pronti a migliorare la vostra immagine sui social o a fare colpo in qualche altro modo? E’ il momento giusto per dare il via! Alcuni aspetti astrali che coinvolgono Venere e Giove, indicano che grazie al vostro approccio amichevole e la disponibilità al compromesso, vi farete apprezzare dagli altri, li affascinerete! Ma c’è di più: potreste essere l’anima di qualsiasi incontro a cui partecipate. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 13 maggio: amore In coppia: notevole miglioramento nella relazione, esprimerete con dolcezza i sentimenti e la dolce metà ricambierà. Soli: simpatia, fascino e attirerete lo sguardo entusiasta e passionale di una persona. Oroscopo domani 13 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tutti vogliono il vostro consiglio Oroscopo domani Acquario di venerdì 13 maggio: umore

E’ un venerdì in cui amici e familiari potrebbero chiedere una mano e voi sarete pronti a correre in loro soccorso per offrire un buon consiglio. Prenderanno parecchio del vostro tempo ma cercate comunque di dosare telefonate e incontri della serie “soluzione dei problemi”. In caso contrario rischiate di concludere la giornata stremati, senza sapere chi chiamare per aiutarvi.

Oroscopo domani Acquario di venerdì 13 maggio: amore

In coppia: i passaggi odierni sono positivi ma dovete metterci del vostro. Se volete migliorare la relazione, sta a voi fare il primo passo e aprire il dialogo.

Soli: la possibilità di iniziare una vera storia d’amore, ricca di passione, c’è tutta. Dovete solo fare attenzione ai miraggi…