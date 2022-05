Oroscopo domani 13 maggio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani venerdì 13 maggio 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): mantenere il controllo Oroscopo domani Toro umore

Le dissonanze della Luna con Urano e il Sole nel vostro segno indica che oggi sarà una lotta per mantenere l’equilibrio interiore. Mantenere il controllo comporterà un grande sforzo, motivo per cui è meglio lasciar andare e seguire la corrente. La nota positiva: un’interessante coincidenza può indirizzarvi in una direzione che non avreste mai pensato di imboccare.

Oroscopo domani toro amore In coppia: qualche preoccupazione di lavoro assorbe molta della vostra energia ma rischiate di far innervosire il partner. Meglio abbracci e baci che avranno il potere di calmarvi. Soli: voglia di innamorarvi ma non a qualsiasi prezzo. In caso di incontro stabilirete le vostre condizioni. Un atteggiamento che all’altro/a potrebbe sembrare eccessivo ma a voi non interesserà! Oroscopo domani venerdì 13 maggio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): aprire una nuova fase Oroscopo domani venerdì 13 maggio Vergine umore Ci sono dei momenti in cui gli altri vedono cose che noi non riusciamo a cogliere e oggi potrebbe essere così .I passaggi astrali odierni indicano che se vi trovate a un punto morto le intuizioni di un amico o di un familiare potrebbero essere utili per aiutarvi a superarlo. A volte tutto ciò di cui si ha bisogno è una nuova prospettiva così da capire quale dovrebbe essere il prossimo passo e iniziare una nuova fase. Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 13 maggio 2022 In coppia: evitate le provocazioni e non prendete alla lettera alcune osservazioni del tutto innocenti. Soli: potreste interpretare erroneamente un sms e rischiate di capire fischi per fiaschi. Prima di rispondere leggete attentamente. Oroscopo domani venerdì 13 maggio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): produttivi al massimo Oroscopo di domani venerdì 13 maggio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore Con la Luna in Bilancia è un ottimo venerdì per parlare con il boss o i superiori, soprattutto se avete gli occhi puntati su un’altra posizione o una promozione. Troverete le parole giuste! Al contempo, visto che la Luna sosta nel vostro settore della reputazione, delle ambizioni, è una giornata in cui siete determinati a portare a termine il lavoro e gestire le vostre responsabilità. La necessità di essere produttivi è al centro dell’attenzione! Oroscopo domani Capricorno amore venerdì 13 maggio In coppia: la dolce metà sarà felice di vedervi dinamici e divertenti. Sulla relazione soffia un vento di novità e farà bene a entrambi. Soli: è un venerdì speciale: una persona potrebbe dire finalmente le parole d’amore che aspettate da tempo…

