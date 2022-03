Oroscopo domani 13 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 13 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): una piccola crisi interiore

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Luna-Plutone, potrebbe spingervi ad alzare una barriera emotiva senza che ve ne rendiate conto. Il transito potrebbe scatenare una piccola crisi interiore ma cercate di non prendervela con chi vi circonda e vi vuole bene. Rilassatevi, fate volare l’immaginazione. In fondo è domenica e potete permettervi di fantasticare poiché avete i piedi per terra. E’ stato dimostrato che usare l’immaginazione fa bene alla mente dunque non esitate.

Oroscopo domani Ariete 13 marzo amore

In coppia: un po’ disfattisti, con pensieri cupi… E se invece di rimuginare decideste di godervi la vita con il partner? Soli: evitate di rispondere immediatamente ai messaggi di chi vi corteggia e che vi attrae. Fatevi desiderare… Oroscopo domani 13 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): non ripensare agli errori Oroscopo domani domenica 13 marzo Leone umore

Potreste essere inclini a parlare del passato o di qualsiasi aspetto della vostra vita che deve cambiare. Gran parte di questo atteggiamento potrebbe essere collegato alla consapevolezza delle colpe e degli errori commessi. La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci rappresenta un invito a non essere duri con voi stessi. Tutti commettiamo degli errori e ripensarci non è d’aiuto. È tempo di andare avanti e dimenticare.

Oroscopo domani domenica 13 marzo Leone amore

In coppia: un commento del partner potrebbe ferire. Cercate di non dare troppa importanza, rilassatevi! Soli: siete molto esigenti, il che non facilita l’inizio di una storia anzi, esattamente il contrario.

Oroscopo domani 13 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): tensioni con le persone care

Oroscopo 13 marzo Sagittario: umore

Con la dissonanza Luna-Plutone oggi non avete mezzi termini, tutto è bianco o tutto è nero. Se vi sentite sottovalutati o ignorati – e potrebbe essere soltanto una vostra sensazione, non la realtà – le vibrazioni astrali potrebbero scatenare tensioni con le persone care. Occhio dunque agli errori di giudizio e prima di dare il via a spiacevoli discussioni cercate di trovare un terreno d’intesa.

Oroscopo domani Sagittario 13 marzo: amore

In coppia: domenica di alti e bassi. Non riuscite a farvi capire ma forse perché non parlate chiaramente. Soli: il passato può bussare alla porta ma potrebbe rivelarsi una delusione. La cosa migliore è rimanere amici.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: EVITATE DI DARE CONSIGLI

GEMELLI:FIDUCIA IN VOI STESSI

CANCRO:RIEMERGONO VECCHIE DISCUSSIONI

VERGINE:PRIMA DI DIRE “SI'”, RIFLETTETE

BILANCIA:POMERIGGIO DI RELAX

SCORPIONE: VI SENTITE INCOMPRESI

CAPRICORNO:PERDONARE E DIMENTICARE

ACQUARIO:NON CONCEDETE PRESTITI

PESCI:OTTIMISMO ED ENTUSIASMO