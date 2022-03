Oroscopo domani 13 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Pur sapendo che qualcosa è impossibile ciò non vi impedirà di sognarlo. E più sognerete e tanto più dimenticherete le difficoltà e farete affidamento sulla speranza, la fiducia in voi stessi così da trasformare ciò a cui aspirate in realtà. E ci sono momenti, come quello attuale, in cui questo è esattamente l’approccio da adottare. Su un altro piano: evitate di entrare in discussioni accese poiché potrebbero portare a ferire i sentimenti e a lotte di potere.