Oroscopo domani 13 marzo 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani domenica 13 marzo 2022 Toro (22 aprile-20 maggio): evitate di dare consigli Oroscopo domani Toro umore

Con la dissonanza Luna-Plutone, la cosa migliore è evitare di dare consigli non richiesti agli amici. Non vedendo da parte loro la reazione che vi aspettate potreste sentirvi traditi. Riflettete dunque prima di entrare in conversazioni importanti. Dalle 19 la Luna si sposterà in Leone: spegnete i dispositivi elettronici e sfruttate questa energia per trascorrere una serata tranquilla in casa.

Oroscopo domani toro amore In coppia: più affettuosi con il partner, la sensualità sarà al top. La giornata sarà dolcissima. Soli: potreste dare il via a una storia ma occhio a vedere l’altro/a come vorreste che sia e non come è in realtà. Evitate dunque di mettere la persona su un piedistallo, potrebbe essere un errore. . Oroscopo domani domenica 13 marzo 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): prima di dire “sì”, riflettete Oroscopo domani domenica 13 marzo Vergine umore La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci indica che potreste dire “sì” a qualcosa che non è davvero nel vostro interesse. Prima di imboccare un percorso che vi lega a un impegno poco chiaro, ponete all’altro/a alcune domande mirate. Su un altro piano: se con i familiari ci sono stato delle discussioni è la domenica ideale per riconciliarvi. Ciò che conta è il piacere di condividere dei bei momenti. Oroscopo domani Vergine per l’amore di domenica 13 marzo 2022 In coppia: Venere in congiunzione con Marte annunciano tenerezza, condivisione e complicità. Soli: non dovete aver timore di fare il primo passo o iniziare una conversazione. Siete irresistibili, il potere di seduzione è al top. Oroscopo domani domenica 13 marzo 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): perdonare e dimenticare Oroscopo di domani domenica 13 marzo 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore Molto sensibili allo stato d’animo di chi vi circonda e avrete la capacità quasi telepatica di captare i loro pensieri ed emozioni. E ciò potrebbe andare a vostro vantaggio, soprattutto se di recente con un’altra persona avete attraversato una fase complicata. Vi sarà più facile mettervi nei suoi panni e vedere le cose dal suo punto di vista. Mentre lo farete sarete pronti a perdonare e a dimenticare. Oroscopo domani Capricorno amore domenica 13 marzo In coppia: se sulla relazione soffia un vento freddino è una buona giornata per mostrare reciproca tenerezza. Il dialogo è il modo migliore per superare insieme piccoli disaccordi temporanei. Soli: finalmente pronti a vivere nuove avventure romantiche. Il che è già un grande passo avanti. Vi sentite liberi!

