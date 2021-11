Oroscopo domani 13 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Con la Luna in Pesci che sosta alle spalle del vostro segno, è un fine settimana perfetto per riposare, rilassarvi e ricaricare le batterie. Sebbene potreste essere ancora nervosi per una questione di soldi, cercate di lasciarla alle spalle. E’ un sabato in cui dovete distrarvi, prendere le distanze dal quotidiano. In questo momento siete molto presi della realtà, soprattutto sul fronte denaro, e mollare la presa vi farà un gran bene.