Oroscopo domani 13 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): molto realistici

Oroscopo domani Ariete umore

In questo momento a volte vi è stato difficile capire le mosse giuste da fare riguardo agli obbiettivi futuri, giudicare quali vale la pena di perseguire e quali invece sono irraggiungibili. In poche parole, ciò che funziona per voi. Oggi, il buon aspetto Venere-Saturno vi permette di avere chiarezza sulla visione del quadro generale, sarete molto realistici. Ciò vi permetterà di imboccare la direzione giusta e progredire!

Oroscopo domani Ariete 13 ottobre amore

In coppia: le conversazioni con il partner saranno elettriche. Qualsiasi parola può scatenare un conflitto. Soli: con la Luna in Capricorno, meglio rimandare appuntamenti e non sperare negli incontri. Andrà meglio domani.

Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): decisioni importanti

Oroscopo domani mercoledì 13 ottobre Leone umore

E’ un ottimo momento per fare passi avanti, nei prossimi giorni potreste prendere delle decisioni importanti che andranno a vostro vantaggio! Il buon aspetto Venere-Saturno indica che è una giornata in cui capirete l’importanza di riflettere a cosa davvero volete prima di impegnarvi in una società o attraverso un contratto. La presenza di Venere in Sagittario, infine, accentua il desiderio di gustare le cose belle e buone della vita.

Oroscopo domani mercoledì 13 ottobre Leone amore

In coppia: la comunicazione non è di tutto riposo. Se vedete che il partner ha la luna storta, non insistete. Pazienza e mantenete il sorriso. Soli: la giornata non è propizia agli incontri d’amore. Ma già da domani la ruota girerà!

Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): alcune cose vanno cambiate

Oroscopo 13 ottobre Sagittario: umore

Prima di dare il via a nuove iniziative, potreste riflettere su alcune cose della vostra vita che vanno cambiate. La congiunzione Sole-Marte potrebbe rendervi meno esitanti e non avere alcun dubbio su ciò dovete fare. Ma non solo: il buon aspetto Venere-Saturno indica che è la giornata ideale per affrontare conversazioni in cui parlare con maggiore elasticità di alcuni argomenti spinosi.

Oroscopo domani Sagittario 13 ottobre: amore

In coppia: grazie a Venere nel vostro segno, oggi vedrete la vita in rosa. Cosa che in questo momento non accade sempre… Soli: potrebbe scattare un’attrazione e la persona ricambierà! Il cuore batterà forte, sarà intensa passione.

