Oroscopo domani 13 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): è il momento di progredire



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 13 ottobre 2021: umore

Il buon aspetto Venere-Saturno punta i riflettori sulle relazioni, torna la voglia di collaborare, cooperare con vi circonda, soprattutto se vi mette in grado di progredire. La Luna in Capricorno di ieri, può essere stato il punto di partenza per nuove e positive iniziative. Evitate che timori e paure prendano il sopravvento e uscite con coraggio dalla vostra zona di comfort. Nel lavoro è il momento di crescere, progredire e imparare.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 13 ottobre: amore

In coppia: siete agitati, circolano tensioni che fortunatamente saprete appianare. Soli: tendenza a mettere il carro avanti ai buoi: prima di partire in quarta cercate di approfondire la conoscenza e essere sicuri di quel che provate.

Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): arrivano riconoscimenti

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 13 ottobre: umore

E’ il momento in cui deve essere riconosciuto il vostro impegno e il duro lavoro. E a partire da oggi, grazie al buon aspetto Venere-Saturno potreste ricevere dei riconoscimenti o commenti positivi dal boss o i colleghi che apprezzano le vostre preziose capacità. Sul posto di lavoro avete molto da offrire, in termini di efficienza e di competenze. Su un altro piano: se avete avuto difficoltà a risolvere una questione, ora finalmente tornerete ad avere il controllo della situazione.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 13 ottobre: amore

In coppia: la congiunzione Luna-Plutone invita alla prudenza, con il partner rischiate di reagire in modo esagerato. Soli: farete una rigida selezione tra i contatti presenti nell’agenda. Il che è un’ottima cosa. Oroscopo domani 13 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): in attesa di una risposta

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 13 ottobre: umore

E’ probabile che in questo momento siate in attesa di una risposta, di un via libera per concludere qualcosa. Dovete in ogni caso avere pazienza fino a martedì, quando Mercurio in Bilancia riprenderà il moto diretto: a quel punto ciò che aspettate, arriverà. Al contempo, l’attesa è un fatto positivo: se vi hanno fatto una proposta, un’offerta avete dunque tempo per riflettere e prendere una decisione.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 13 ottobre: amore

In coppia: nonostante la relazione sia stabile, oggi potreste provare il bisogno di una messa a punto.

Soli: vi ponete tante domande sulla vostra situazione generale. L’amore non è nel programma della giornata.

