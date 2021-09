Oroscopo domani 13 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): convincere qualcuno non sarà facile



Oroscopo domani Gemelli lunedì 13 settembre 2021

A volte il vostro segno tende a idealizzare e chi vi circonda lo percepisce. Con la dissonanza odierno Sole-Nettuno oggi potreste voler convincere qualcuno della bontà di una vostra idea. Tuttavia potreste trovarvi di fronte a una persona che non vi appoggerà fintanto non avrà prove concrete. Se riuscirete a trovarle a quel punto sarete molto più persuasivi. In caso contrario, potrebbe essere necessario cercare supporto altrove.

Oroscopo domani Gemelli di lunedì 13 settembre: amore

In coppia: potreste aver fatto un promessa al partner e non è stata mantenuta. Oggi ci sarà la resa dei conti. Soli: potreste dare il via a una storia ma non è detto sia affidabile… Accertatevi e poi decidete.

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): eludere una situazione

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 13 settembre: umore

Anziché affrontare una situazione complicata, con le dissonanze odierne la vostra tendenza potrebbe essere quella di evitarla. Ma potrebbe non essere una buona strategia anche se all’apparenza ignorarla sarà allettante. Se sapete cos’è che dovete fare, fatela e basta. Potrebbe trattarsi di affrontare una conversazione difficile: invece di eludere, date il via e liberatevene definitivamente!

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 13 settembre: amore

In coppia: cercate di dar prova di fantasia, lasciatevi guidare dall’intuito e trovate nuovi modi per coccolarvi con il partner.

Soli: poco lucidi, rischiate di cacciarvi in una storia che somiglia a una avuta in passato e che vi ha deluso.

Oroscopo domani 13 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): evitate acquisti importanti

Oroscopo domani Acquario di lunedì 13 settembre: umore

Il vostro segno è sempre abbastanza astuto e realistico ma con la dissonanza Sole-Nettuno riguardo alle finanze oggi potreste ingannarvi. Evitate di lanciarvi in acquisti importanti, anche se potreste essere molto tentati. Non spendete soldi, prima di decidere aspettate qualche giorno, fino a quando non avrete le idee più chiare. Più in generale, meglio non investire tempo, energie e denaro in situazioni che non offrono alcuna certezza.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 13 settembre: amore

In coppia: circolano tensioni che avrete difficoltà a gestire. Forse su alcune argomenti importanti avete punti di vista diversi e potrebbe scapparci una lite.

Soli: una persona che vi corteggia – e che vi piace – potrebbe non liberarsi per la serata e nei prossimi giorni. Inizierete ad avere dei dubbi…

