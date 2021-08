Oroscopo domani 14 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): ascoltare il corpo



Oroscopo domani Gemelli sabato 14 agosto 2021

Con la Luna in Scorpione, anche se è il fine settimana volete essere produttivi e fare qualcosa di soddisfacente. La vostra attenzione sarà concentrata sull’equilibrio tra lavoro e vita privata e sul vostro benessere. E’ un buon momento per ascoltare il corpo e fare il possibile per nutrirlo bene e mantenerlo forte. La Luna in dissonanza con Urano potrebbe rendervi irrequieti: scaricate l’energia in eccesso praticando esercizio fisico o in una lunga passeggiata. Vi sentirete sereni, tranquilli e in pace.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 14 agosto: amore

In coppia: l’amore è nel programma della giornata e insieme al partner risolverete alcuni piccoli problemi.

Soli: accettate gli inviti: saranno molte le persone che vi corteggeranno, vorranno conquistare il vostro cuore.

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): uscire e socializzare

Oroscopo domani Bilancia di sabato 14 agosto: umore

Le vibrazioni planetarie odierne sono un po’ complicate sul fronte delle relazioni. Potrebbe scatenarsi un conflitto con una persona e non sarà facile trovare una soluzione o un compromesso. Più in generale, prima di intraprendere azioni concrete, cercate di capire chiaramente cos’è che volete. Oggi circola infatti un po’ di confusione… Il consiglio astrale è quello di uscire, socializzare, trascorrere del tempo con gli amici. La loro presenza può essere una preziosa fonte di supporto.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 14 agosto: amore

In coppia: la routine vi ha stancato e oggi farete qualcosa per movimentarla. Il partner sarà pronto/a ad assecondarvi.

Soli: non perdete il vostro prezioso tempo dietro a persone che sapete bene sono senza spessore.

Oroscopo domani 14 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): l’indecisione è un problema

Oroscopo domani Acquario di sabato 14 agosto: umore

Una decisione potrebbe coincidere con grandi cambiamenti. Ma potreste essere indecisi se andare o meno avanti. Questo oscillare tra il sì e il no, durerà per un po’ di tempo e potrebbe rappresentare un problema non da poco. In questo caso, fidatevi dell’istinto: sarà d’aiuto a fare la scelta più saggia. Mollare il passato, così da non commettere gli stessi errori, aprirà inoltre la strada ad alcuni interessanti sviluppi. Se infine, le energie non sono al massimo, forse è arrivato il momento di concedervi una pausa.

Oroscopo domani Acquario di sabato 14 agosto: amore

In coppia: in cerca di rassicurazioni, rischiate di essere un po’ troppo possessivi e lamentosi. Il che non è da voi.

Soli: se avete iniziato una storia di recente, non bruciate le tappe. Procedete passo dopo passo.

