Oroscopo domani 14 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Luna-Nettuno, la tentazione di poltrire anziché andare al lavoro sarà molto forte. Per fortuna le vibrazioni non dureranno l’intera giornata, il che rende importante far fronte a impegni e responsabilità, non trascurare nulla, fate quello che dovete. In ogni caso, sul posto di lavoro non partite in quarta per un’osservazione o un commento, evitate di dire cose spiacevoli.