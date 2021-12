Oroscopo domani 14 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 14 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fare delle scelte sagge

Oroscopo domani Ariete umore

L’arrivo di Mercurio nel pragmatico segno del Capricorno potrebbe spingere a organizzarvi e fare dei piani chiari e coerenti. Facendo delle scelte sagge potrete andare lontano, progredire nel lavoro ma è pur vero che Giove nel vostro settore della vita sociale accenderà la voglia di divertirvi e stare in buona compagnia. Dovrete dunque mantenere un sano equilibrio tra lavoro ed evasione.

Oroscopo domani Ariete 14 dicembre amore

In coppia: i pianeti vi aiutano a consolidare la relazione con il partner, a sviluppare la sensualità e l’ immaginazione. Soli: voglia di vivere una passione e potete pure alimentare la speranza. State per dire addio alla solitudine! Oroscopo domani 14 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): l’impegno è ricompensato Oroscopo domani martedì 14 dicembre Leone umore

Mercurio in Capricorno sosta nel vostro settore del quotidiano, del lavoro e della forma fisica. Avrete le idee chiare e sarete più perfezionisti del solito. I contatti, le conversazioni saranno interessanti poiché ogni volta imparerete qualcosa, o sarete voi a insegnare qualcosa agli altri. Potreste anche essere coinvolti in un progetto o in un’attività che richiederanno molto del vostro tempo. Ma i vostri sforzi saranno ampiamente ricompensati.

Oroscopo domani martedì 14 dicembre Leone amore

In coppia: lasciate respirare il partner. Essere soffocanti avrà l’effetto opposto da quello desiderato. Soli: mettete uno stop alla dipendenza emotiva. Imparate ad amare voi stessi. Farà la differenza.

Oroscopo domani 14 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dovete essere formiche e non cicale

Oroscopo 14 dicembre Sagittario: umore

Mercurio entra in Capricorno sosta nel vostro settore delle finanze. Rappresenta un invito a rivedere il budget, riflettere sulle abitudini di spese, fare i conti, pretendere il denaro che vi devono e pagare bollette e fatture inevase. Il pianeta al vostro segno chiede di essere formiche e non cicale. Siate dunque ragionevoli negli acquisti, fate solo spese utili, così da non ritrovarvi con il conto corrente in rosso.

Oroscopo domani Sagittario 14 dicembre: amore

In coppia: più innamorati che mai. Insieme, deciderete di fare il passo successivo. La relazione è salda. Soli: se siete all’inizio di una storia d’amore vorrete bruciare le tappe. Rallentate e godetevi questa fase, non ve ne pentirete.

