Oroscopo domani 14 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Mercurio in Capricorno fino al 2 gennaio sosta in un vostro settore del denaro: è il momento ideale per fare dei conti, stabilire un budget in vista anche delle prossime feste. Cercate di essere saggi e ragionevoli. Al contempo, è un buon periodo per porvi alcune domande approfondite su questioni importanti. Nel caso aveste difficoltà, parlarne con un amico può essere d’aiuto a voltare pagina. Bando all’orgoglio.

In coppia: l’impazienza è in agguato e sono possibili delle discussioni riguardanti i soldi, per fortuna di breve durata.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 14 dicembre: umore

Mercurio in Capricorno fino al 2 gennaio sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. E’ un periodo in cui sarete coinvolti in tutto ciò che riguarda anche la vita domestica, ripenserete al passato, alle vostre radici, forse con un po’ di nostalgia e probabilmente ne parlerete con una persona cara. In ogni caso, sarete anche un po’ permalosi soprattutto se gli altri, secondo voi, vi mancheranno di rispetto. Oroscopo domani Bilancia di martedì 14 dicembre: amore

In coppia: potrebbero esserci delle incomprensioni e voi volete aver ragione a tutti i costi. Ma le discussioni accenderanno il desiderio e sarà pace tra le lenzuola… Soli: rischiate di scambiare lucciole per lanterne. Potreste vedere amore in quella che è solo gentilezza. Oroscopo domani 14 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un po’ distratti

Oroscopo domani Acquario di martedì 14 dicembre: umore

Mercurio in Capricorno fino al 2 gennaio sosterà alle spalle del vostro segno. E’ un periodo in cui dovete seguire l’intuito e non il ragionamento. Diciamo infatti che non avrete bisogno di riflettere poiché avrete già le risposte, sono dentro di voi. In ogni caso, il transito vi rende un po’ distratti e nelle piccole cose del quotidiano, potreste dimenticare un appuntamento, smarrire il telefono o le chiavi di casa.

Oroscopo domani Acquario di martedì 14 dicembre: amore

In coppia: Un po’ di tensione con il partner per la gestione del budget ma con dolci parole d’amore appianerete la situazione.

Soli: il passato ritorna nella vostra mente, di tanto in tanto ripensate a un/a ex. Non avete intenzione di lanciarvi in una nuova conquista.