Oroscopo domani 14 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani martedì 14 dicembre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): molto comprensivi Oroscopo domani Toro umore

Mercurio in Capricorno, fino al 2 gennaio, è in aspetto positivo con il vostro segno. Vi esprimerete con benevolenza, sarete molto comprensivi, cercherete di tirare su il morale di chi vi accorgerete è giù di corda e ci riuscirete. A livello pratico, avrete una visione più ampia delle situazioni e non vi impantanerete nei dettagli. Di conseguenza vi muoverete al meglio, sarete efficienti, ben più di chi vi circonda.

Oroscopo domani toro amore In coppia: prendete tutto troppo a cuore! Cercate di mollare un po’, di essere più leggeri! Soli: se una persona vi attrae, la tendenza odierna è volere tutto e subito. Se la risposta non è immediata, non dovete arrabbiarvi ma avere pazienza. Oroscopo domani martedì 14 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): una svolta negli obbiettivi Oroscopo domani martedì 14 dicembre Vergine umore Mercurio, da ieri e fino al 2 gennaio in Capricorno, sosta nel vostro settore della creatività ed è un transito perfetto per imprimere una svolta ai vostri obbiettivi professionali. Ma non solo: nel lavoro il pianeta valorizza la qualità del vostro modo di fare, di esprimervi e soprattutto dei vostri consigli. Se nel corso del transito dovrete fare uno spostamento, sarete sicuramente soddisfatti dei risultati che otterrete. Oroscopo domani Vergine per l’amore di martedì 14 dicembre 2021 In coppia: oggi l’intesa non è al top, discutete senza concludere nulla. Avete entrambi difficoltà a trovare un compromesso. Soli: la solitudine inizia a pesare parecchio ma non si può certo dire che vi sforziate per provocare nuovi incontri… Oroscopo domani martedì 14 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): grande senso dell’umorismo Oroscopo di domani martedì 14 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore Fino al 2 gennaio, Mercurio sosterà nel vostro segno. Il pianeta sarà d’aiuto a far passare i vostri messaggi con grande facilità, sarete più simpatici e in alcune circostanze mostrerete che siete divertenti, avete grande senso dell’umorismo. Visto che il transito è a ridosso delle feste, sul fronte regali potreste chiedervi quanto spendere. Pianificate anche il tempo da dedicare anziché lanciarvi negli acquisti all’ultimo momento. Oroscopo domani capricorno amore martedì 14 dicembre In coppia: atmosfera romantica e piacevole. Avete voglia di divertirvi e stuzzicare il partner. Soli: oggi potrebbe esserci il Grande Incontro. Avrete la sensazione, fondata, che la fortuna finalmente vi sorrida.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: