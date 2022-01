Oroscopo domani 14 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 14 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): comunicare in modo chiaro

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio in Acquario entra in moto retrogrado: nelle prossime tre settimane sarà utile essere il più chiari possibile in qualsiasi conversazione o, in generale, nella comunicazione. Oggi potrebbe esserci un po’ di confusione: sarà difficile capire gli altri ed essere compresi. Nella vita sociale evitate di prendere troppi impegni: non potete essere contemporaneamente in più posti. Accettate uno o due inviti che vi sembrano gratificanti.

Oroscopo domani Ariete 14 gennaio amore

In coppia: il partner potrebbe capire che qualcosa non va emotivamente e se avrete voglia di parlare, sarà pronto/a ad ascoltarvi. Soli: se avete dei dubbi su una persona che avete incontrato di recente è un buon momento per porre delle domande. Oroscopo domani 14 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): contare solo su voi stessi Oroscopo domani venerdì 14 gennaio Leone umore

Con Giove in Pesci potreste avere grandi progetti e sperate vi mettano in grado di farvi notare. Al contempo oggi Mercurio entra in moto retrogrado: se state puntando alla collaborazione delle persone, valutate poiché chi è normalmente affidabile ora potrebbe esserlo di meno. Il che significa che dovrete fare affidamento solo su voi stessi. Se non assumerete il comando, potrebbe volerci molto tempo o potrebbe persino non accadere mai.

Oroscopo domani venerdì 14 gennaio Leone amore

In coppia: spinti dal desiderio di dare nuovo slancio alla relazione e avrete la possibilità di discutere con calma di questioni serie. Single: cercate di non idealizzare eccessivamente chi vi attrae, Accettate le qualità e i difetti!

Oroscopo domani 14 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): no alla fretta

Oroscopo 14 gennaio Sagittario: umore

Mercurio in Acquario entra in moto retrogrado, nel vostro settore della comunicazione. Avrete alcune serie conversazioni, scambi di mail e potreste essere pronti a mettere in moto grandi idee. Non dovrete avere fretta: nelle prossime tre settimane potrebbero emergere dei problemi a cui non avevate pensato. Potrebbero ad esempio chiedervi di rivedere i vostri piani in modo molto più dettagliato e approfondito.

Oroscopo domani Sagittario 14 gennaio: amore

In coppia: cercate di non prendere alla lettera tutto ciò che dirà il partner. Oggi cercate complicazioni non ce ne sono. Più leggerezza.

Soli: non saprete come interpretare un segnale o un sms che avete ricevuto da una persona e piomberete nell’incertezza.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: SEMPLIFICARE LA VITA

GEMELLI:NON DOVETE ARRENDERVI

CANCRO:RIFLETTERE SUI PIANI FINANZIARI

VERGINE:RITARDI E INCONVENIENTI

BILANCIA:DATE UN PO’ DI TEMPO A UN AMICO

SCORPIONE:UN RITARDO E’ POSITIVO

CAPRICORNO:SEGUIRE LA VOCE DEL CUORE

ACQUARIO: LE RISPOSTE ARRIVERANNO

PESCI:BISOGNO DI TRANQUILLITA’