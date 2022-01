Oroscopo domani 14 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: se nella relazione c’è qualcosa che vi soddisfa, fare come gli struzzi non paga. Parlatene con sincerità! Soli: fatevi trovare pronti: Cupido è pronto a scoccare la freccia e sarà colpo di fulmine! . Oroscopo domani venerdì 14 gennaio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): ritardi e inconvenienti Oroscopo domani venerdì 14 gennaio Vergine umore

Nonostante la voglia di andare avanti e progredire, con Mercurio in Acquario che per tre settimane sosta in moto retrogrado nel vostro settore del lavoro, potrebbero esserci ritardi, inconvenienti, rallentamenti.. Non è escluso, ad esempio, che sarete costretti a rivedere un progetto che pensavate fosse ormai finito. Nel corso del transito le relazioni con i colleghi o altre persone con cui condividete le attività quotidiane richiederanno un po’ più di sensibilità del solito: in agguato ci saranno delle incomprensioni.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 14 gennaio 2022

In coppia: potrebbero esserci disaccordi o incomprensioni. Per non peggiorare la situazione, dovrete mantenere la calma. Soli: potreste aver voglia di parlare, comunicare con una persona conosciuta di recente ma con i passaggi odierni è meglio rimandare. Oroscopo domani venerdì 14 gennaio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): seguire la voce del cuore Oroscopo di domani venerdì 14 gennaio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

Mercurio in Acquario entra in moto retrogrado: potreste avere nuove idee e concetti riguardanti il modo in cui vi guadagnate da vivere, il che forse causerà po’ di sconvolgimento nel vostro sistema di valori. Potreste, ad esempio, decidere di dare il via una professione completamente nuova che non avevate mai preso in considerazione. In questo momento è importante seguire la voce del cuore: fatelo!