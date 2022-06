Oroscopo domani 14 giugno 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

La Luna Piena in Sagittario è in dissonanza con Nettuno: se riguardo a una relazione di lavoro o personale sono presenti dei problemi è tempo di prendere coscienza del vostro potere rispetto a quello che l’altro/a ha su di voi. Non siete in una posizione di debolezza e potete dunque decidere di agire diversamente, di pensare a voi stessi. Se, inoltre, avete pensato quasi esclusivamente al lavoro, alcune circostanze ora vi costringeranno a trovare un equilibrio con la vita privata.