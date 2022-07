E’ un giovedì in cui potreste provare emozioni molto forti e non è escluso che proverete persino rabbia, ma riuscirete ad utilizzarla in modo positivo. Potreste, ad esempio, lanciarvi in una sfida, in una competizione, fare qualcosa di difficile: la rabbia diventerà una forza trainante. Avete parecchie energie ed un buon momento inoltre per impegnarvi più del solito nel lavoro o in un progetto.