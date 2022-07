Oroscopo domani 14 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 14 luglio 2022 Gemelli (21 maggio-21 giugno): siate realistici

Oroscopo domani Gemelli giovedì 14 luglio 2022: umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno, la vostra tendenza è quella di vedere il meglio in tutto, anche nelle situazioni più difficili. Aggiungendo un pizzico di realismo potrebbe essere una giornata creativa e produttiva. Se avrete grandi aspettative ma le cose poi non andranno come da voi sperato, è inevitabile una delusione. Pianificate in modo strategico e farete grandi passi avanti.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 14 luglio 2022: amore In coppia: la routine lascia il posto a sorprese, progetti tanto audaci quanto eccitanti. Soli: potrebbe esserci un incontro sorprendente, una persona non vi lascerà indifferenti. Approfondite la conoscenza. Oroscopo domani 14 luglio 2022 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): sognare a occhi aperti Oroscopo domani Bilancia di giovedì 14 luglio: umore Pronti a dare il massimo in un piano o un progetto ma se significa sacrificare qualcosa d’importante, dovrete valutare le vostre priorità. I passaggi astrali attuali al vostro segno consigliano di rimanere con i piedi per terra, essere pratici e assicurarvi un ritorno dal vostro impegno. Ma la dissonanza Venere-Nettuno odierna può spingervi a sognare a occhi aperti su ciò che potrebbe essere. Fate attenzione. Oroscopo domani Bilancia di giovedì 14 luglio: amore In coppia: il comportamento geloso e possessivo del partner vi darà fastidio e lo direte. Spiegate cosa volete o non volete più. Soli: distinguetevi dalla massa: porta solo a frustrazioni! Mostrate la vostra originalità. Oroscopo domani 14 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): conversazioni positive Oroscopo domani Acquario di giovedì 14 luglio: umore Nella prima parte della giornata, con la dissonanza della Luna nel vostro segno e Marte in Toro è possibile che qualcosa vi faccia arrabbiare o provochi una forte emozione. Ma oltre a essere un passaggio veloce, subito dopo la Luna sarà in armonia con Giove e vi sentirete al top! Ma non solo: avrete conversazioni positive che vi regaleranno fiducia, vi faranno ottenere dei vantaggi. Oroscopo domani Acquario di giovedì 14 luglio: amore In coppia: in serata avrete la possibilità di evadere dalla routine. Sperando che il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda… Soli: troverete il modo di divertirvi e conoscere nuove persone. Accoglierete con gioia una persona che vi desidera.

