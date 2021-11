Oroscopo domani 14 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 14 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fate ciò che vi regala benessere

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Pesci cercate di rilassarvi, di appagare le vostre esigenze personali, fare ciò che vi regala benessere e, all’occorrenza, stare un po’ per conto vostro. E’ pur vero che amici e familiari fanno sempre conto su di voi e detestano vedervi giù di morale. Ritengono le vostre energie inesauribili, travolgenti e un po’ ne approfittano. Ma oggi, se volete ricaricare le batterie, mettetevi tra gli assenti giustificati. Oroscopo domani Ariete 14 novembre amore

In coppia: come detto, la cosa migliore è stare un po’ per conto vostro. Oggi rischiate di perdere rapidamente la pazienza. Soli: non è giornata di incontri e conquiste. Siete un po’ troppo nervosi per sperare di trovare l’anima gemella. Oroscopo domani 14 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): dare una mano a una persona cara

Oroscopo domani domenica 14 novembre Leone umore

Una domenica movimentata? No, grazie. Oggi avete voglia di rilassarvi, leggere un bel libro, guardare un buon film, concedervi un po’ di coccole. Eppure una persona – amico o familiare – potrebbe lanciare un SOS, avere bisogno di una mano. Sembra possibile, dunque, che siate costretti a rimandare una giornata di dolcefarniente. Non è escluso inoltre che all’improvviso arrivi un ospite: preparatevi ad accoglierlo.

Oroscopo domani domenica 14 novembre Leone amore

In coppia: con il partner potreste pensare a dare il via a nuovi progetti. In ogni caso, accertatevi che siano realistici. Soli: potreste dover rimandare un appuntamento galante. Come detto, c’è aria di imprevisto.

Oroscopo domani 14 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): intrappolati in qualche responsabilità

Oroscopo 14 novembre Sagittario: umore

La Luna in Pesci scatena agitazione, probabilmente non vi sentite liberi quanto e come vorreste, non è escluso che vi sentiate intrappolati in qualche responsabilità o un problema vi sembri troppo opprimente. Rimane il fatto che siete nervosi, avrete voglia di abbattere i limiti e detestate tutto ciò che vi impedisce di fare ciò che volete. Parlare con un amico fidato potrebbe regalarvi un po’ di sollievo.

Oroscopo domani Sagittario 14 novembre: amore

In coppia: fate un piccolo sforzo e con la persona amata cercate di stabilire un dialogo sereno. Soli: la voglia di conquistare sarebbe pure presente ma passare all’azione oggi non se ne parla…

