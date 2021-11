Oroscopo domani 14 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: non parlate abbastanza con il partner oppure i vostri discorsi sono poco chiari. E’ tempo di reagire, sapere cosa volete veramente.

Oroscopo domani 14 novembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): scontenti, insofferenti

Oroscopo domani Bilancia di domenica 14 novembre: umore

Non sapendo bene nemmeno voi cosa volete rischiate di disperdere le energie. Cercate di capire qual è il vero motivo dell’odierna scontentezza, dell’indecisione. Seguite la voce del cuore accertandovi che i vostri bisogno siano reali e non sviluppati dalla noia, dall’insofferenza. Infine, è una domenica in cui dovreste evitare di credere ad alcune promesse anche se fatte con buone intenzioni.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 14 novembre: amore

In coppia: parlate poco: oggi ogni motivo sarà buono per scatenare una discussione. Soli: non è escluso un incontro ma potrebbe essere passeggero e non portare a nulla. Oroscopo domani 14 novembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): distraetevi, rilassatevi

Oroscopo domani Acquario di domenica 14 novembre: umore

Con la Luna in Pesci la tendenza è quella di amplificare le preoccupazioni, probabilmente collegate a questioni di denaro – o a una situazione che si muove a passo di lumaca – e che vi mettono sotto pressione. Visto che troverete la soluzione, la cosa migliore, per oggi, è prendere le distanze, distrarvi e rilassarvi. Le energie non sono al top, dunque vanno impegnate solo per lo stretto indispensabile.

Oroscopo domani Acquario di domenica 14 novembre: amore