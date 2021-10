Oroscopo domani 14 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 14 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): creare contatti professionali

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Acquario in dissonanza con Urano al vostro segno chiede di concentrarvi sui cambiamenti riguardanti gli obbiettivi futuri nonché l’attuale livello di autostima. Al contempo l’eccellente aspetto tra Sole e Giove rappresenta un invito a creare contatti professionali utili d’aiuto a realizzare i vostri sogni professionali. Se ad esempio, in mente avete un progetto, promuoverlo vi permetterà di coinvolgere altre persone.

Oroscopo domani Ariete 14 ottobre amore

In coppia: un po’ distratti, oggi il partner potrebbe chiedersi cosa accade o a chi pensate… Soli: un invito vi farà molto piacere. Vi sentirete apprezzati/e e corteggiati/e… Guardate al futuro con ottimismo!

Oroscopo domani 14 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): ingoiare un rospo

Oroscopo domani giovedì 14 ottobre Leone umore

La congiunzione Luna-Saturno in Acquario segnala un problema da gestire nel lavoro o nella vita personale, qualcosa che non va. E ammetterlo vi risparmierà un bel po’ di ansia. Sistemerete tutto ma probabilmente dovrete andare oltre l’orgoglio, cedere, trovare un compromesso, fare un passo indietro. Sarete costretti ad accettare qualcosa e per voi sarà come ingoiare un rospo…

Oroscopo domani giovedì 14 ottobre Leone amore

In coppia: prenderete voi le decisioni ma rischiate di scatenare il caos. Il partner si sentirà sminuito. Soli: avete la possibilità di riflettere su una storia d’amore rimasta in sospeso.

Oroscopo domani 14 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il via a qualcosa di positivo

Oroscopo 14 ottobre Sagittario: umore

Con il buon aspetto Sole-Giove il vostro desiderio di contattare, collaborare, parlare, oggi è al top! E’ la giornata ideale per condividere ciò che volete realizzare, proporre dei progetti. Le conversazioni inoltre potrebbero far nascere un’idea che vi spingerà a fare qualcosa di diverso sul posto di lavoro. Tenete presente che a partire da domani e per tutta la prossima settimana, darete il via a qualcosa di positivo.

Oroscopo domani Sagittario 14 ottobre: amore

In coppia: potreste avvertire il bisogno di maggiore indipendenza. Rimandate a domani qualsiasi decisione.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui: Soli: on line o nella vita reale, oggi farete una strage di cuori. Ma voi quanto siete disponibili?

TORO: QUALCOSA VI BLOCCA

GEMELLI:RAGGIUNGERETE UN OBBIETTIVO

CANCRO: CON UNA PERSONA NON C’E’ INTESA

VERGINE:RISOLVERE UNA QUESTIONE FINANZIARIA

BILANCIA: OTTIMISTI, ENTUSIASTI

SCORPIONE:QUALCUNO VI FARA’ RITROVARE IL SORRISO

CAPRICORNO:UNO SCONTRO CON IL BOSS

ACQUARIO:COSTRETTI A RINUNCIARE A QUALCOSA

PESCI:METTERE DEI LIMITI