Oroscopo domani 14 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

I pianeti vi spingono a realizzare i vostri obbiettivi eppure non vi sentite liberi di fare delle scelte, prendere delle decisioni. Per varie ragioni difficili da definire, qualcosa vi blocca e scatena frustrazione. Forse avete paura di commettere un errore… Tenete presente che così facendo rischiate l’autosabotaggio! Una chiacchierata con un buon amico potrebbe essere d’aiuto e capire come muovervi!