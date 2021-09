Oroscopo domani 14 settembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 14 settembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): stabilire nuovi obbiettivi

Oroscopo domani Ariete umore

Dopo alcuni giorni in cui c’è stata confusione, oggi siete molto realistici. Se, dunque, nei giorni recenti vi siete fatti delle illusioni su una situazione personale o di lavoro, è la giornata in cui ve ne rendete conto. Ed è un atteggiamento saggio poiché potreste sul punto di lanciarvi in qualcosa che non è esattamente come sembra. Al contempo, è la giornata ideale per stabilire nuovi obbiettivi da raggiungere oppure per esaminare quelli attuali.

Oroscopo domani Ariete 14 settembre amore

In coppia: con il partner prendete delle decisioni, anche le conversazioni più serie sono intrise di dolcezza. Soli: i dubbi si allontanano, torna una splendida sicurezza e la voglia di conquistare!

Oroscopo domani 14 settembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitare commenti sarcastici

Oroscopo domani martedì 14 settembre Leone umore

Con il buon aspetto tra Luna e Giove potreste voler tenere sotto controllo le vostre emozioni. Siete infatti consapevoli che rischiate di fare un commento sarcastico o agire in modo passivo-aggressivo. Allora, visto che lo sapete, cercate di parlare o muovervi con una certa cautela. Al contempo gli attuali transiti sono utili per affrontare eventuali problemi con un atteggiamento mentale costruttivo.

Oroscopo domani martedì 14 settembre Leone amore

In coppia: c’è armonia grazie all’amore e alla sensualità. La complicità è totale, i sentimenti sono profondi. Soli: voglia di novità e oggi potrebbero esserci belle opportunità di incontrare l’amore. In vista c’è una conquista e dovete lasciarvi andare.

Oroscopo domani 14 settembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dovete essere molto pazienti

Oroscopo 14 settembre Sagittario: umore

Con i passaggi odierni potreste chiedervi perché i progetti che avete in cantiere impiegano così tanto tempo a realizzarsi. La risposta è nel moto retrogrado di Giove e Saturno: anche se in aspetto positivo con il vostro segno, rallentano i progressi. Trattative e altro, si trascinano oltre il tempo previsto. In questo momento, purtroppo non c’è molto che possiate fare al riguardo, tranne essere molto pazienti.

Oroscopo domani Sagittario 14 settembre: amore

In coppia: i passaggi parlano di rispetto, gentilezza e generosità. Non è un obbligo ma un invito al benessere! Soli: giornata propizia a uno splendido incontro, con una persona stimolante. Accoglietelo/a, dovete crederci.

