Oroscopo domani 15 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 15 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): belle energie

Oroscopo domani Ariete umore

Con la Luna in Scorpione, avete belle energie ma al contempo è alta la tendenza a saltare velocemente alle conclusioni o a prendere delle decisioni. E ciò soprattutto se vi sentite limitati o non sapete quale direzione imboccare. Prestate particolare attenzione al vostro intuito e non abbiate paura di esaminare quelle cose che di solito ignorate volutamente. In questo momento è utile essere sinceri con voi stessi, soprattutto se emerge improvvisamente un desiderio. Nei rapporti con gli altri è essenziale il compromesso e l’obbiettività.

Oroscopo domani Ariete 15 agosto amore

In coppia: più disposti a fare qualche concessione e ciò appianerà eventuali tensioni con il partner.

Soli: se avete iniziato di recente una storia, oggi farete un positivo passo avanti.

Oroscopo domani 15 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): alcune questioni si risolvono

Oroscopo domani domenica 15 Leone umore

La Luna in Scorpione sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e avrete voglia di stare in santa pace. Ed è un bene, in quanto vi consentirà di entrare in contatto con le vostre emozioni, i bisogni. E’ probabile che siate di buonumore, soddisfatti per questioni del passato che sembrano risolversi. Potrebbero esserci delle tensioni con le persone care ma il desiderio di migliorare sarà d’aiuto a domare l’irrequietezza.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: è una giornata in cui avrete bisogno di riflettere sulla vostra situazione.

Soli: cercate di vederci chiaro nelle persone che incontrate e nelle situazioni. Non prendete decisioni veloci.

Oroscopo domani 15 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non prendete iniziative

Oroscopo 15 agosto Sagittario: umore

Le azioni dicono più delle parole e con Marte in Vergine che sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, nei prossimi giorni ciò che farete può migliorare la vostra reputazione o farvi sentire un po’ incoscienti. Anche se una situazione è motivo di frustrazione, non prendete iniziative sull’onda dell’impulsività nella speranza che sia d’aiuto a progredire. Fare un passo indietro e riflettere sulla questione potrebbe far nascere un piano più ingegnoso.

Oroscopo domani Sagittario 15 agosto: amore

In coppia: la comunicazione con il partner oggi potrebbe essere complicata. Il silenzio potrebbe essere una buona strategia.

Soli: prima di lanciarvi nella conquista oggi studierete bene le parole. E non avrete brutte sorprese.

