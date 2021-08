Oroscopo domani 15 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 15 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): chiedete e avrete



Oroscopo domani Gemelli domenica 15 agosto 2021

Chiedete ciò di cui avete bisogno e l’otterrete. Non dovete aspettare che le cose arrivino con un colpo di bacchetta magica. Non potete pretendere che le persone vi leggano nel pensiero. Se volete qualcosa, andate a cercarla. Al contempo è una domenica in cui da un incontro e una conversazione interessante, potrebbero nascere idee e intuizioni stimolanti. Non è escluso che possa sfociare in una collaborazione di lavoro. La Luna in Scorpione, infine, vi invita a organizzarvi così da avere tempo per dedicarvi a un progetto.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 15 agosto: amore

In coppia: cercate di eliminare la gelosia: è tempo di avere maggiore sicurezza in voi stessi.

Soli: fate ciò che più vi piace, non ponetevi limiti. E’ così che potrete contare su un incontro speciale.

Oroscopo domani 15 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): concretizzare un’idea

Oroscopo domani Bilancia di domenica 15 agosto: umore

Con la Luna in Scorpione, una conversazione potrebbe mettervi in grado di sviluppare un’idea brillante che vi coinvolgerà molto e non vedrete l’ora di poterla concretizzare. Tuttavia il consiglio astrale è quello di risolvere prima il lato finanziario e pratico della situazione, in modo da sapere a cosa state andando incontro. E se qualcuno si farà avanti per salire a bordo sarà un’ottima cosa. Potreste ottenere risultati superiori alle vostre aspettative.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 15 agosto: amore

In coppia: la lista dei rimproveri da fare al partner oggi potrebbe essere lunga. Ma quando inizierete a parlare, volterà le spalle…

Soli: non c’è spazio, oggi, per storie frivole ed è possibile nasca un legame profondo e autentico.

Oroscopo domani 15 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): stato d’animo inquieto

Oroscopo domani Acquario di domenica 15 agosto: umore

Non è una delle giornate migliori dell’anno, potreste essere inquieti per voi stessi o una persona cara e questo stato d’animo andrà avanti per qualche ora. Aggiungiamo che nel corso dei questi ultimi mesi avete vissuto momenti ben peggiori e dunque qualche ora non sarà nulla di drammatico… Non è escluso che sarete spinti a mettere in discussione una situazione o una relazione. Ma voi per primi sapete che è necessaria e si rivelerà salutare.

Oroscopo domani Acquario di domenica 15 agosto: amore

In coppia: le dissonanze della Luna, potrebbero farvi agire in modo un po’ egoista. Il partner oggi non sarà al centro delle vostre attenzioni.

Soli: non è una domenica favorevole agli incontri d’amore. Ma è possibile che siate presi da altre questioni.

