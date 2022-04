Oroscopo domani 15 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 15 aprile 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): un po’ demotivati

Oroscopo domani Ariete umore

Marte entra in Pesci, per sei settimane sosterà alle spalle del vostro segno: potreste sentirvi meno pimpanti del solito, un po’ demotivati, non sempre saprete come incanalare l’energia in modo efficace. Tuttavia è un ottimo momento per rivedere i vostri obbiettivi prima che Marte, il 24 maggio, entri nel vostro segno. E’ il periodo ideale per elaborare strategie, riposare, riflettere e risolvere questioni in sospeso.

Oroscopo domani Ariete 15 aprile amore

In coppia: alcune piccole tensioni. Con il partner cercate di comunicare il più chiaramente possibile. Rimandate a domani conversazioni importanti. Soli: la comunicazione non è al top: per oggi non fate dichiarazioni d’amore… Oroscopo domani 15 aprile 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): molto indecisi Oroscopo domani venerdì 15 aprile Leone umore

Con l’arrivo di Marte in Pesci, di fronte a una questione – anche finanziaria – da risolvere, sarete molto indecisi, non saprete bene come muovervi. La cosa importante è non permettere che a guidare le vostre decisioni siano le emozioni. Mettete dei limiti e nel tentativo di risolvere analizzate con rigore e distacco la situazione. Una persona, infine, potrebbe motivarvi o dare concretamente un aiuto.

Oroscopo domani venerdì 15 aprile Leone amore

In coppia: qualsiasi storia d’amore richiede lavoro, ne siete consapevoli e, non dormite sugli allori. Soli: sarete aperti a eventuali approcci e fate bene: avranno sicuramente un seguito romantico.

Oroscopo domani 15 aprile 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): miglioramenti in casa

Oroscopo 15 aprile Sagittario: umore

Con l’entrata di Marte in Pesci, se stavate pensando di apportare dei miglioramenti in casa, nelle prossime sei settimane impegnerete parecchie energie. Potreste ad esempio, mettere ordine, pitturare le pareti o fare altre attività di questo tipo. Al contempo, alcune questioni con i familiari potrebbero scatenare forti emozioni: il passaggio rappresenta un’opportunità per procedere delicatamente e insieme iniziare a risolverle.

Oroscopo domani Sagittario 15 aprile: amore

In coppia: alcune cose taciute potrebbero causare tensioni e conflitti. È meglio parlare di ciò che infastidisce entrambi e cercare di trovare dei compromessi. Soli: se da mesi vi piace una persona, prendete in considerazione l’idea di parlare apertamente! Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

