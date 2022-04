Oroscopo domani 15 aprile 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Per sei settimane, Marte sosterà in Pesci nel vostro settore delle relazioni: chi vi circonda a volte sarà motivo di irritazione e frustrazione. Non è escluso un rapporto di forza, anche se forse non ne parlerete e ciò potrebbe scatenare ancora di più il nervosismo interiore. E’ un buon momento invece per chiarire la situazione una volta per tutte e sentirvi sollevati. Facendo finta di niente non potrà che peggiorare.