Oroscopo domani 15 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La dissonanza Luna-Saturno potrebbe creare dei problemi nell’ambito delle amicizie, soprattutto se di recente qualcuno a cui tenete non ha risposto ai vostri messaggi. Anziché arrabbiarvi pensando a chi in questo momento non comunica con voi, dedicatevi a qualcosa che vi piace, vi interessa e vi distrae. Sicuramente non vi sentirete soli né penserete che nessuno vi ascolti.

Oroscopo domani Bilancia di martedì 15 febbraio: umore

Se state cercando di ottenere risultati immediati, potreste pensare che non valga la pena cogliere un’opportunità che vi costringe ad aspettare. Ma non è detto che tutto e subito sia una cosa positiva. Sviluppate dunque pazienza poiché alcune situazioni sono come il vino che “invecchiando” diventa più buono. Potreste scoprire che sarete ripagati, otterrete il successo a cui mirate. Oroscopo domani Bilancia di martedì 15 febbraio: amore In coppia: andrà tutto bene se non sarete troppo prepotenti e autoritari/e. Lasciate che il partner possa esprimere la sua opinione! Soli: sfruttate questa giornata per dichiararvi, giocare con il vostro fascino irresistibile per attirare tutti gli sguardi! Oroscopo domani 15 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): difficoltà a comunicare

Oroscopo domani Acquario di martedì 15 febbraio: umore

Con la dissonanza Luna-Saturno non dovrete stupirvi se oggi vi sentirete un po’ isolati o avrete difficoltà a comunicare con chi vi circonda. In questo momento potreste essere alle prese con alcuni problemi e tenere tutto per voi, non ne parlate. Eppure condividendoli con una persona di cui vi fidate, dicendo sinceramente ciò che davvero provate, vi sentireste decisamente meglio!

Oroscopo domani Acquario di martedì 15 febbraio: amore

In coppia: il dialogo è latitante, con il partner ci saranno delle incomprensioni ma non è oggi che chiarirete.

Soli: non è giornata di conquiste, l’amore non è una priorità e starete per conto vostro…