Oroscopo domani 15 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Capricorno, l’umore non è al top, delle situazioni vedete solo il lato negativo e chi vi circonda vi darà sui nervi. Con una persona in particolare che nei vostri confronti si è comportata male, potreste aver voglia di ripagarla con la stessa moneta. Sia chiaro, in qualche modo dovrete far uscire il “veleno” ma potrebbe essere meglio dire ciò che pensate anziché cercare di vendicarvi.