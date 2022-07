Oroscopo domani 15 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

La Luna è in dissonanza con Urano e congiunta a Saturno: l’impulso a liberarvi da qualcosa potrebbe essere forte. Se vi hanno convinto ad assumere un impegno ma vi siete pentiti la spinta a tirarvi indietro sarà inevitabile. Fatelo e basta, senza timore di fare una brutta figura. Anzi, vi farà sentire più forti. Ricordate: “no” è una frase completa, non avrete bisogno di aggiungere altro.

Oroscopo domani Ariete 15 luglio amore

In coppia: potete resistere a una tempesta o navigare in acque abbastanza agitate… Cercate di evitare le discussioni e praticate un’attività insieme al partner.

La Luna in Acquario forma una serie di aspetti difficili e potreste avere la sensazione che la mente stia andando in corto circuito.Forse siete appesantiti da impegni di cui preferireste fare a meno. E’ un buon momento per portare a termine i compiti in ritardo e al contempo cercare di semplificare la vita eliminando le attività che rappresentano solo una perdita di tempo.