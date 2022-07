Oroscopo domani 15 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Fate attenzione a ciò che direte: anche se starete scherzando, potreste essere presi sul serio. La dissonanza Venere-Nettuno può scatenare dei malintesi. Potreste ad esempio fare un complimento e una persona prenderlo nel modo sbagliato. Al contempo la congiunzione Luna-Saturno indica che potreste prendere seriamente un progetto e sarete pronti a impegnare le energie così da realizzarlo. Oroscopo domani Bilancia di venerdì 15 luglio: amore In coppia: vorrete fare una sorpresa al partner ma l’entusiasmo vi tradirà, capirà al volo che cosa avete preparato… Soli: occhio ad accendervi troppo in fretta: rischiate di rimanere abbagliati da un fuoco di paglia. Prendete tempo. Oroscopo domani 15 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): sotto pressione Oroscopo domani Acquario di venerdì 15 luglio: umore

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Urano, pianeta governatore dell’Acquario. Potreste sentirvi sotto pressione, stressati e in questo caso dovreste assolutamente trovare un modo per rilassarvi. Potreste inoltre avere difficoltà a essere pazienti se chi vi circonda è disorganizzato o vi sembra che eluda le responsabilità: evitate di voler controllare tutto o di offrire consigli non richiesti.