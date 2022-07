Oroscopo domani 15 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani Toro umore

Venere in Gemelli sosta nel vostro settore delle finanze: avete occhio per gli affari e andate in cerca di acquisti convenienti. Ma il pianeta è in dissonanza con Nettuno: quello che sembra un ottimo affare potrebbe rivelarsi un’enorme delusione da gigante. La cosa migliore è quella di evitare acquisti in tutta fretta. Su un altro piano: se siete irrequieti, sarà d’aiuto un po’ di esercizio fisico.