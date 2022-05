Oroscopo domani 15 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

E’ una domenica in cui chi vi circonda vi irriterà, è come se per gli altri niente andasse bene e nessuno sembra sapere esattamente cosa vuole. Vi ritroverete immersi in questa atmosfera di insoddisfazione e di conflitto.In questo secondo caso evitate di reagire sul momento: rischiate di dire cose che verranno interpretate nel modo sbagliato e in seguito sentirvi in colpa.

Soli: l’umore non è al top e non avete molto scelta se non quella di stare in casa o con gli amici. la gioia di vivere.

Più sensibili che mai al caos e al disordine, con Marte e Nettuno in Pesci nel vostro settore dello stile di vita è ora di organizzarvi. Stabilire dei limiti per voi stessi e per le persone care vi permetterà di mantenere le cose in equilibrio. Scrivete un elenco di intenzioni e date la priorità agli obiettivi che ritenere siano importanti. Presto volerete in alto e sarete più soddisfatti della vostra vita. Oroscopo domani Bilancia di domenica 15 maggio: amore In coppia: sarete spinti a ritagliare un po’ di tempo solo per voi. E ogni tanto fa un gran bene. Soli: potrebbe esserci un incontro e perdere la testa per la persona. Entrambi vi impegnerete seriamente. Oroscopo domani 15 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): errori da non ripetere Oroscopo domani Acquario di domenica 15 maggio: umore

Con la dissonanza Sole-Saturno odierna potreste aver voglia di stare per conto vostro, rimanere in casa, evitare gli incontri con gli amici e riflettere su alcuni problemi così da risolverli e godere di un po’ di pace. Al contempo, visto che presto vi lancerete in nuove avventure, non sarebbe male capire la ragione di alcuni errori commessi in passato e di cui avete pagato il prezzo. Siate sinceri con voi stessi così da non ripeterli in futuro.

Oroscopo domani Acquario di domenica 15 maggio: amore

In coppia: con i passaggi astrali odierni, non è facile starvi accanto. L’umore non è al top, siete impazienti, permalosi…

Soli: non cercherete la compagnia degli altri. E anche in caso di incontro, probabilmente non avrete alcuna intenzione di impegnarvi.