Oroscopo domani 15 marzo 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La congiunzione Sole-Nettuno è terminata e il Sole sta per formare un buon aspetto con Plutone: avrete la sensazione di risvegliarvi da un sogno e siete tornati sulla Terra. Potreste rendervi conto che vi siete illusi riguardo alla linea d’azione per raggiungere un obbiettivo e che molto semplicemente non funzionerà. Sarete infatti molto concentrati, vedrete con maggiore chiarezza le mosse da fare per trasformare il progetto in un successo.